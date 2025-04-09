Форвард Реала Кіліан Мбаппе не любить багато бігати в матчах найсильнішого європейського клубного турніру.

Кіліан Мбаппе пробігає в середньому 8 кілометрів за Реал у матчах Ліги чемпіонів цього сезону. Він – найгірший форвард за цим показником серед усіх основних нападників клубів, які брали участь у плей-офф турніру.

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Що цікаво, партнер француза по Реалу Вінісіус Жуніор недалеко пішов – бразилець пробігає в середньому за гру 8,8 кілометрів.

Найбільш старанними в цьому рейтингу стали форвард Бенфіки Вангеліс Павлідіс, нападники Атлетіко Антуан Грізманн і Хуліан Альварес, а також форвард Барселони Рафінья. Усі вони пробігають у середньому 11 км.

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