"Я не знаю (чи продовжу угоду з ПСЖ – прим.). Зараз ще маю час. Це не просто. У будь-якому випадку я гратиму у великому клубі.

Анчелотті красиво натякнув на трансфер Мбаппе в Реал

Спершу я був розчарований тим, що мене не відпустили. Але ж я граю не в третьому дивізіоні, а в клубі, який хоче виграти Лігу чемпіонів. Я – парижанин, тут у мене сім'я, я почуваюсь добре і завжди говорив це. Я просто хотів спробувати щось нове", – цитує Мбаппе The Sun з посиланням на Amazon Prime.

Нагадаємо, влітку Реал намагався придбати француза за майже 200 мільйонів, але отримав категоричну відмову. Найімовірніше, Кіліан переїде у столицю Іспанії влітку вільним агентом.

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