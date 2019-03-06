Мбаппе очолив рейтинг асистентів у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів

Молодий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує встановлювати індивідуальні досягнення.

ПСЖ приймає Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гості швидко відкрили рахунок, але парижани вирівняли становище вже на 12-й хвилині завдяки голу Берната.

ПСЖ проводить ювілейний матч у Лізі чемпіонів – лише один французький клуб досягав такої позначки

Кіліан Мбаппе долучився до цього голу, віддавши асист. Для 20-річного француза це вже 5-та результативна передача у нинішньому розіграші ЛЧ. Таким чином Кіліан очолив рейтинг асистентів турніру, повідомляє Goal.

Нападник ПСЖ випередив за цим показником хавбека Ман Сіті Ріяда Мареза та форварда Ліона Мемфіса Депая, в яких по 4 асисти.

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів