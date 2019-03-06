toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПОРТУ - РОМА

Мбаппе очолив рейтинг асистентів у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів

6 березня 23:40 190 Читать на русском
Мбаппе очолив рейтинг асистентів у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе / Фото ПСЖ

Молодий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує встановлювати індивідуальні досягнення.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

ПСЖ приймає Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гості швидко відкрили рахунок, але парижани вирівняли становище вже на 12-й хвилині завдяки голу Берната.

ПСЖ проводить ювілейний матч у Лізі чемпіонів – лише один французький клуб досягав такої позначки

Кіліан Мбаппе долучився до цього голу, віддавши асист. Для 20-річного француза це вже 5-та результативна передача у нинішньому розіграші ЛЧ. Таким чином Кіліан очолив рейтинг асистентів турніру, повідомляє Goal.

Нападник ПСЖ випередив за цим показником хавбека Ман Сіті Ріяда Мареза та форварда Ліона Мемфіса Депая, в яких по 4 асисти.

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів

Теги
Ліга чемпіонів Рекорди Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ - Манчестер Юнайтед Мемфіс Депай Мемфіс Депай Ріяд Марез Ріяд Марез ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
54
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук