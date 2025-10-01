Кіліан Мбаппе продовжує запалювати в Лізі чемпіонів – після матчу з Кайратом його доробок у турнірі зріс до 60 голів у 89 поєдинках, і це підняло француза на шосте місце в історичному списку бомбардирів.

Сам поєдинок у Павлодарі склався для Реала бездоганно – 5:0, а Мбаппе оформив хет-трик і став головним героєм вечора. Голи в Казахстані дозволили Мбаппе обійти Андрія Шевченка, який має у своєму доробку 59 голів у Лізі чемпіонів та порівнятись з Руудом ван Ністелроєм, у якого також 60 голів.

Француз продовжує скорочувати відставання від найближчих суперників у топ-10 (Рауль і Карім Бензема) і націлений наблизитись до тріо історичних лідерів – Роберта Лєвандовскі, Ліонеля Мессі та рекордсмена Кріштіану Роналду.

