Франція. Ліга 1, 9 тур

Ренн – Брест – 2:1

Голи: Да Сілва, 66, Наіф, 70 – Онора, 57

Нант – ПСЖ – 0:3

Голи: Еррера, 47, Мбаппе, 65 (пен), Сарабія, 88

Нереалізований пенальті: Бамба, 69 (Н)

ПСЖ поїхав у гості до Нанта без багатьох основних футболістів – Неймар, Ді Марія, Ікарді, Вератті, Дракслер, Флоренці, Паредес і Бернат з різних причин пропускали матч. У такому складі першу скрипку грав, звичайно, Мбаппе.

Кіліан спершу асистував Еррері, а потім сам забив – заробив і реалізував пенальті. А ще в активі француза 4 удари та 7 вдалих обіграшів. ПСЖ провів далеко не ідеальний матч: у дебюті парижани мали пропускати від Сімона, ще привезли пенальті, і в атаці, крім Мбаппе, було скромно.

Втім, класу вистачило, щоб розгромити Нант (третій гол забив Сарабія), набрати 21 очко та відірватися від конкурентів на вершині турнірної таблиці. ПСЖ підтискають Лілль і Ренн – у них по 18 балів.

Бретонці сьогодні здійснили камбек проти Бреста. На старті другого тайму Ренн пропустив, але потім двічі забив супернику зі стандартів: Да Сілва – зі штрафного, а Наіф – з кутового.