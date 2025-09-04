"У Мбаппе є якості, щоб стати великим нападником. Торік він прийшов у новий клуб, йому було складно адаптуватися, і попри це він забив багато голів.

Капітан клубу Ла Ліги відсторонений за публічну критику тренера – йому урізали зарплату

Думаю, Кіліан ніколи не буде класичним нападником у штрафному майданчику. Це або є, або немає. Його головна якість – швидкість і вміння відкриватися в глибину. Він не вміє зупинитися й залишатися там, де треба бути – між точкою пенальті та воротарським майданчиком. Мбаппе цього не навчився

Коли я приїхав у Мілан, не вмів грати спиною до воріт. Капелло відводив мене, ставив одного-двох захисників за спиною, щоб змушувати мене грати на стовпа, віддавати паси. Потім у Бордо Ролан Курбіс уже бачив ці зміни. Тож завжди можна навчитися. Головне – мати бажання вчитися.

Ще одна його вада – це гра головою. Мбаппе не любить єдиноборств у повітрі, це очевидно", – цитує Папена Mundo Deportivo.

Реал у матчі з трьома скасованими голами переміг Мальорку і піднявся на вершину Ла Ліги – VAR двічі обікрав Мбаппе