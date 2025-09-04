"Мбаппе ніколи не буде класичним форвардом": володар "Золотого м'яча" відзначив слабкі сторони зірки Реала
Легенда французького футболу та володар "Золотого м'яча" Жан-П'єр Папен назвав, чого не вистачає Кіліана Мбаппе.
"У Мбаппе є якості, щоб стати великим нападником. Торік він прийшов у новий клуб, йому було складно адаптуватися, і попри це він забив багато голів.
Капітан клубу Ла Ліги відсторонений за публічну критику тренера – йому урізали зарплату
Думаю, Кіліан ніколи не буде класичним нападником у штрафному майданчику. Це або є, або немає. Його головна якість – швидкість і вміння відкриватися в глибину. Він не вміє зупинитися й залишатися там, де треба бути – між точкою пенальті та воротарським майданчиком. Мбаппе цього не навчився
Коли я приїхав у Мілан, не вмів грати спиною до воріт. Капелло відводив мене, ставив одного-двох захисників за спиною, щоб змушувати мене грати на стовпа, віддавати паси. Потім у Бордо Ролан Курбіс уже бачив ці зміни. Тож завжди можна навчитися. Головне – мати бажання вчитися.
Ще одна його вада – це гра головою. Мбаппе не любить єдиноборств у повітрі, це очевидно", – цитує Папена Mundo Deportivo.
Реал у матчі з трьома скасованими голами переміг Мальорку і піднявся на вершину Ла Ліги – VAR двічі обікрав Мбаппе