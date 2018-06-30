Мбаппе: Немає кращого турніру, щоб проявити себе, ніж чемпіонат світу

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу своєї збірної у матчі 1/8 фіналу ЧС проти збірної Аргентини (4:3).

"Я завжди говорив, що на чемпіонат світу приїжджають найкращі гравці світу. Немає кращого місця, щоб проявити себе. Я дуже задоволений.

Мбаппе став одним з наймолодших авторів дублю за всю історію Мундіалю

Чи є символізм у тому, що я народився в рік перемоги Франції на ЧС? (1998 – прим.Футбол 24) Це кумедно, але для людей важливіше перемога в тому турнірі, а не рік мого народження", – цитує Мбаппе championat.com.

Відзначимо, Мбаппе став найкращим гравцем та одним з героїв поєдинку проти збірної Аргентини, відзначившись дублем.

Франція – Аргентина – 4:3 – відео голів та огляд матчу