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Мбаппе: Немає кращого турніру, щоб проявити себе, ніж чемпіонат світу

20:22 716 Читать на русском
Мбаппе: Немає кращого турніру, щоб проявити себе, ніж чемпіонат світу
Мбаппе святкує гол у ворота збірної Аргентини / FIFA

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу своєї збірної у матчі 1/8 фіналу ЧС проти збірної Аргентини (4:3).

"Я завжди говорив, що на чемпіонат світу приїжджають найкращі гравці світу. Немає кращого місця, щоб проявити себе. Я дуже задоволений.

Мбаппе став одним з наймолодших авторів дублю за всю історію Мундіалю

Чи є символізм у тому, що я народився в рік перемоги Франції на ЧС? (1998 – прим.Футбол 24) Це кумедно, але для людей важливіше перемога в тому турнірі, а не рік мого народження", – цитує Мбаппе championat.com.

Відзначимо, Мбаппе став найкращим гравцем та одним з героїв поєдинку проти збірної Аргентини, відзначившись дублем.

Франція – Аргентина – 4:3 – відео голів та огляд матчу

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Франція - Аргентина Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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