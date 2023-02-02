Мбаппе не зіграє в першому матчі з Баварією – травма лідера ПСЖ дає шанс Маліновському
Французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не допоможе команді в першій грі плей-офф Ліги чемпіонів.
Мбаппе отримав пошкодження лівого стегна, яке виявилося серйозним. На відновлення форварду знадобиться 3 тижні, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
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Кіліан пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який запланований на 14 лютого. Лідер ПСЖ також не зіграє з Тулузою та Монако в чемпіонаті, а ще не допоможе команді 8 лютого в Кубку Франції проти Маліновського та його Марселя.
Нагадаємо, що Мбаппе травмувався в поєдинку чемпіонату Франції проти Монпельє та залишив поле на 21 хвилині. А перед тим з двох спроб не реалізував пенальті.
Участь Серхіо Рамоса в грі з Баварією також під питанням. Захиснику зроблять додаткові тести. Окрім цього, Крістоф Гальтьє мусить обходитися без травмованого Неймара.
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