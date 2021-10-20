Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не у захваті від різких звуків.

Перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – РБ Лейпциг (3:2) у підтрибунному приміщені спокійно бесідували Хакімі, Мессі, Верратті та Мбаппе.

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Повз зіркову компанію проходив арбітр матчу, який вирішив протестувати свій свисток. Різкий звук змусив Кіліана підстрибнутиЄ а Верратті схопився за вухо. Хакімі та Мессі продемонстрували майстер-клас зі спокою.

Нагадаємо, саме завдяки дублю Ліонеля ПСЖ вдалось вирвати перемогу у матчі та закріпити лідерство у групі А.

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