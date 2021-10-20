Мбаппе не на жарт перелякався арбітра у підтрибунці – курйоз дня з Ліги чемпіонів
18:55 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не у захваті від різких звуків.
завершено
10’ Кіліан Мбаппе
67’ Ліонель Мессі
74’ Ліонель Мессі
Андре Сілва 28’
Норді Мукієле 57’
10’ Кіліан Мбаппе
28’ Андре Сілва
57’ Норді Мукієле
67’ Ліонель Мессі
74’ Ліонель Мессі
Перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – РБ Лейпциг (3:2) у підтрибунному приміщені спокійно бесідували Хакімі, Мессі, Верратті та Мбаппе.
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Повз зіркову компанію проходив арбітр матчу, який вирішив протестувати свій свисток. Різкий звук змусив Кіліана підстрибнутиЄ а Верратті схопився за вухо. Хакімі та Мессі продемонстрували майстер-клас зі спокою.
Нагадаємо, саме завдяки дублю Ліонеля ПСЖ вдалось вирвати перемогу у матчі та закріпити лідерство у групі А.
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