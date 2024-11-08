"Це рішення Дешама, і я не маю права його оцінювати. Не дозволю собі цього. Мбаппе в порядку, мотивований. Напружений, як і всі ми, але мотивований рухатися вперед.

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Він добре тренується, переживає важкі часи... Як і кожен із нас. Потрібно думати про те, щоб прийняти це як можливість і пройти цей період із концентрацією та настроєм. Саме так слід розв'язувати проблеми. Проблема Кіліана – це проблема кожного: він не може показати найкращу версію себе.

Але потрібно пройти цей період як можливість стати кращим. Я переконаний, що він впорається з цим завданням. У нас сильна, мотивована команда, це найскладніший клуб у світі. Це найкраще місце, щоб пережити важкі часи. І я переконаний, що ми це зробимо", – цитує Карло Анчелотті AS.

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