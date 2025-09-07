"Я погано прогнозую і просто хочу виграти кожен трофей (сміється). Хто виграє ЛЧ? Я завжди кажу – Реал Мадрид.

Реал ризикує втратити двох зірок – Алонсо визначив їхні долі, відомі претенденти на гравців

Але в Європі багато хороших команд, дуже багато. Ми бачили, що минулий рік був чудовим з новим форматом Ліги чемпіонів. Цього року буде ще краще. Цікаво буде подивитися, хто переможе в кінці", – резюмував Мбаппе в інтерв'ю Bild.

Нагадаємо, минулого сезону Реал вилетів на стадії 1/4 фіналу ЛЧ, розгромно програвши Арсеналу (0:3, 1:2). На основній стадії нинішнього розіграшу суперниками мадридців будуть Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (у гостях), Ювентус (вдома), Бенфіка (у гостях), Марсель (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома) і Кайрат (у гостях).

