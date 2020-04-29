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Мбаппе назвав найкращий гол, який коли-небудь бачив – той шедевр пам'ятають усі

29 квітня 15:05 2509 Читать на русском
Мбаппе назвав найкращий гол, який коли-небудь бачив – той шедевр пам'ятають усі
Мбаппе та Роналду / Getty Images

Нападник ПСЖ зізнався, що вражений голом Кріштану Роналду у ворота Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів 2 роки тому.

"Найкращий гол, який я коли-небудь бачив? Оберу гол Роналду у ворота Буффона ударом через себе. Згодом я грав разом із Джіджі в ПСЖ, він мені розповідав про той матч.

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Буффон пригадував свої відчуття в той легендарний момент. Мабуть, цей гол для мене є найкращим", – цитує Мбаппе The Sun з посиланням на beIN Sports.

Нагадаємо, на той момент Кріштіану захищав кольори Реала. За словами португальця, саме оплески вболівальників на Ювентус Стедіум після того м'яча змусили його задуматися над переходом у туринську комаду.

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