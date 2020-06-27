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Мбаппе назвав гравців ПСЖ, чий відхід найбільше вплинув на нього

07:30 - Читать на русском
Мбаппе назвав гравців ПСЖ, чий відхід найбільше вплинув на нього
Буффон, Мбаппе та Діарра / AFP

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе зізнався, кого з гравців паризького клубу вважав своїм старшим братом.

"Діарра був для мене дядьком Лассом, старшим братом, на якого можна розраховувати. Він часто розповідав мені про свою кар'єру, клубах. Він допускав помилки, тому міг давати мені поради. Лассана допомагав мені в складні часи. Він грав на найвищому рівні і знає, про що говорить.

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Протягом кар'єри він грав по всьому світу, він рано пішов з дому і був один. Я завжди прислухаюся до старших гравців. Лассану дуже поважали в роздягальні. Щось зі мною сталося, коли він пішов. На мене вплинув і відхід Буффона. Він також був дуже важливий для мене", – поділився Мбаппе в коментарі Goal.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кіліан провів за ПСЖ 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Його контракт з паризьким клубом чинний до літа 2022 року.

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Теги
Джанлуїджі Джанлуїджі Буффон Лассана Лассана Діарра ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Кіліан Мбаппе
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