"У Мбаппе була можливість підписати контракт з Реалом цього літа. Втім, сума, яку б довелося заплатити за Кіліана за рік до закінчення його контракту, була божевільною.

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Я вірю, що він прийде. Мбаппе досягне слави, коли приєднається до Реала. А поки що він тинятиметься. Колись він виграє Лігу чемпіонів. Зараз здається, що ПСЖ став менш потужним, ніж раніше, тому що в нього більше немає таких хороших гравців. Мадрид гарантує безпеку, серйозність, яка дає результати. Я вірю, що Мбаппе скаже "так", коли стане вільним агентом. Звичайно, він народився, щоб грати за Реал.

Кіліан молодий хлопець, ПСЖ засипав його грошима, і він вирішив. Думаю, якщо ми запитаємо його сьогодні, Мбаппе скаже, що він шкодує про рішення залишитися.

Відносини між Мбаппе і Флорентіно Пересом ніколи не були поганими. Він зрозумів реакцію гравця. Якщо придивитися, жодної стриманої реакції мадридців на гравця не було. Перес завжди його захищав", – цитує Отеро AS.

Нагадаємо, що влітку 2024 року Кіліан Мбаппе буде вільним агентом. Француз відмовився від нового контракту з ПСЖ і планує покинути Париж.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?