Вболівальники віддали найбільше голосів за удар Кіліана Мбаппе у ворота Ювентуса.

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Постріл з льоту від чемпіона світу справді був красивим, але фаворитом здавався Алехандро Грімальдо. Захиснику Бенфіки вдалася гармата з 23 метрів у матчі проти Маккабі – торкання до поперечини лише додало ефектності голу. Втім, у таких голосуваннях гучне ім'я футболіста та клубу часом переважає суто ігрові аспекти. Шедевр скромного Грімальдо відсунули аж на 4 місце, віддавши перевагу зіркам з ПСЖ, Барселони і Баварії.

Kylian Mbappé takes the prize for Matchday 1 #UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/o7GbGWPd43 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022

Нагадаємо, 2 тур групового етапу ЛЧ відбудеться вже наступного тижня.

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