Мбаппе на імені виграв голосування за найкращий гол тижня в ЛЧ – очевидного фаворита відсунули аж на 4 місце
Вибір найкращого гола тижня у 1-му турі Ліги чемпіонів відверто здивував.
Вболівальники віддали найбільше голосів за удар Кіліана Мбаппе у ворота Ювентуса.
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Постріл з льоту від чемпіона світу справді був красивим, але фаворитом здавався Алехандро Грімальдо. Захиснику Бенфіки вдалася гармата з 23 метрів у матчі проти Маккабі – торкання до поперечини лише додало ефектності голу. Втім, у таких голосуваннях гучне ім'я футболіста та клубу часом переважає суто ігрові аспекти. Шедевр скромного Грімальдо відсунули аж на 4 місце, віддавши перевагу зіркам з ПСЖ, Барселони і Баварії.
Нагадаємо, 2 тур групового етапу ЛЧ відбудеться вже наступного тижня.
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