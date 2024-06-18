Капітан "синіх" отримав пошкодження після зіткнення з Кевіном Дансо. У Кіліана Мбаппе зламаний ніс. Федерація футболу Франції заявила, що нападник буде грати у масці, але не повідомила терміни відновлення. Вважалося, що Мбаппе пропустить два матчі на груповому етапі.

Мбаппе уникне операції зламаного носа – груповий етап для зірки Франції завершений

Згідно з інформацією RMC Sport, Кіліан може вийти на поле вже в п'ятницю, 21 червня, у матчі проти Нідерландів. Нападника включать в заявку, але залишать на лаві запасних. Він зіграє лише, якщо план французів в матчі провалиться. Тренерський штаб хоче підготувати Мбаппе до матчі з Польщею. Дідьє Дешам планує посісти перше місце у групі, щоб уникнути зустрічі з Бельгією у 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що Франція та Нідерланди мають по три бали. Команда Кумана випереджає французів за кращою різницею голів.

Франція почала Євро-2024 з перемоги над Австрією – Мбаппе зробив (авто)гол, шокував промахом і розквасив обличчя