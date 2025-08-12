Мбаппе може стати фігурантом найгучнішого трансферу в історії футболу – мільярдний контракт вже на столі
Зірка Реала Кіліан Мбаппе потрапив на радари саудівської Про Ліги.
Саудівська Про Ліга готова здійснити безпрецедентний трансфер, запропонувавши Реалу 350 мільйонів євро за Кіліана Мбаппе та надати йому контракт на 1 мільярд євро.
За інформацією Defensa Central, після невдалої спроби підписати Вінісіуса Жуніора, керівництво ліги визначило Мбаппе головною ціллю. Саудівці прагнуть залучити гравців, які піднімуть глобальний імідж чемпіонату, і готові зробити все можливе, щоб заманити зіркового француза.
Втім, у Реалі наголошують, що Мбаппе є найціннішим комерційним та медіа-активом клубу. Цього літа він отримав футболку з номером 10, а в Мадриді впевнені, що його роль є ключовою для досягнення успіху як у Ла Лізі, так і в Лізі чемпіонів.
Сам 26-річний нападник також не виявляє жодних намірів залишати Європу. За даними джерела, він хоче закріпити своє місце серед еліти світового футболу та вважає, що переїзд у Саудівську Аравію негативно вплине на його підготовку до чемпіонату світу 2026 року.
