Саудівська Про Ліга готова здійснити безпрецедентний трансфер, запропонувавши Реалу 350 мільйонів євро за Кіліана Мбаппе та надати йому контракт на 1 мільярд євро.

За інформацією Defensa Central, після невдалої спроби підписати Вінісіуса Жуніора, керівництво ліги визначило Мбаппе головною ціллю. Саудівці прагнуть залучити гравців, які піднімуть глобальний імідж чемпіонату, і готові зробити все можливе, щоб заманити зіркового француза.

Втім, у Реалі наголошують, що Мбаппе є найціннішим комерційним та медіа-активом клубу. Цього літа він отримав футболку з номером 10, а в Мадриді впевнені, що його роль є ключовою для досягнення успіху як у Ла Лізі, так і в Лізі чемпіонів.

Сам 26-річний нападник також не виявляє жодних намірів залишати Європу. За даними джерела, він хоче закріпити своє місце серед еліти світового футболу та вважає, що переїзд у Саудівську Аравію негативно вплине на його підготовку до чемпіонату світу 2026 року.

