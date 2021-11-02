"Мені подобається Мбаппе, але він робить недостатньо. Він може стати дуже сильним, якщо страждатиме. Потрібно підганяти себе.

Ібрагімовіч назвав найкращого футболіста світу – все у стилі Златана

Йому потрібно відчути смак крові та побувати у вогні. Оточуйте себе людьми, які будуть говорити вам, що ви ще не надто хороші, і ви станете найкращим", – цитує Златана ESPN з посиланням на Téléfoot.

Кіліан Мбаппе загалом провів за парижан 185 поєдинків, у яких відзначився 138-ма голами й 69-ма результативними передачами. Вже влітку йому пророкують трансфер у мадридський Реал.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал