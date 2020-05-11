Мбаппе може повторити шлях Роналду в Реалі, – Каннаваро

Колишній захисник Реала та збірної Італії Фабіо Каннаваро оцінив ймовірний перехід нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе і мадридський клуб.

"Реалу потрібні такі гравці, як Мбаппе. Це молодий футболіст, який може повторити шлях Кріштіану Роналду. Це нормально, що в Мадриді хочуть його підписати.

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Однак, не можна забувати, що власникам ПСЖ не потрібні гроші, вони амбітні і прагнуть виграти Лігу чемпіонів. Ця операція виглядає дуже складною. Президент ПСЖ не той хлопець, який не хоче перемагати. Я їх добре знаю, перш ніж Мбаппе відпустять, парижани добряче повоюють за нього", – цитує Каннаваро AS.

Нагадаємо, Фабіо захищав кольори Реала з 2006 по 2009 роки, двічі вигравши Ла Лігу. Окрім того, у 2006 році Каннаваро став чемпіоном світу зі збірною Італії та виграв "Золотий м'яч".

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