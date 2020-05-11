toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

Мбаппе може повторити шлях Роналду в Реалі, – Каннаваро

11 травня 22:55 208 Читать на русском
Мбаппе може повторити шлях Роналду в Реалі, – Каннаваро
Мбаппе та Роналду / фото із відкритих джерел

Колишній захисник Реала та збірної Італії Фабіо Каннаваро оцінив ймовірний перехід нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе і мадридський клуб.

"Реалу потрібні такі гравці, як Мбаппе. Це молодий футболіст, який може повторити шлях Кріштіану Роналду. Це нормально, що в Мадриді хочуть його підписати.

Венгер назвав гравців, які замінять Роналду та Мессі – кандидати грають в одній команді

Однак, не можна забувати, що власникам ПСЖ не потрібні гроші, вони амбітні і прагнуть виграти Лігу чемпіонів. Ця операція виглядає дуже складною. Президент ПСЖ не той хлопець, який не хоче перемагати. Я їх добре знаю, перш ніж Мбаппе відпустять, парижани добряче повоюють за нього", – цитує Каннаваро AS.

Нагадаємо, Фабіо захищав кольори Реала з 2006 по 2009 роки, двічі вигравши Ла Лігу. Окрім того, у 2006 році Каннаваро став чемпіоном світу зі збірною Італії та виграв "Золотий м'яч".

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Влада Седан зізналась, на які жертви готова була піти заради роботи на Євро-2020
09:18
664
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Фабіо Каннаваро Фабіо Каннаваро Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
13
год
:
39
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук