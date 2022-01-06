Мбаппе: Минуло два роки з того часу, як ми виходили у фінал Ліги чемпіонів
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе має амбітні плани на нинішній сезон Ліги чемпіонів.
"Ми маємо бути готові. Час настав. Це найважливіша частина сезону. Звісно, ми хочемо зробити крок уперед. Минуло два роки з того часу, як ми виходили у фінал, півфінал. Але зараз ми хочемо перемогти", – цитує Мбаппе CNN.
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Чинний контракт Кіліана з парижанами завершується влітку і, за чутками, 23-річний француз перебереться до табору Реала. Саме з мадридцями ПСЖ зіграє в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.
У нинішньому сезоні Мбаппе провів 25 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 15-ма асистами.
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