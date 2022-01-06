"Ми маємо бути готові. Час настав. Це найважливіша частина сезону. Звісно, ми хочемо зробити крок уперед. Минуло два роки з того часу, як ми виходили у фінал, півфінал. Але зараз ми хочемо перемогти", – цитує Мбаппе CNN.

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Чинний контракт Кіліана з парижанами завершується влітку і, за чутками, 23-річний француз перебереться до табору Реала. Саме з мадридцями ПСЖ зіграє в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 25 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 15-ма асистами.

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