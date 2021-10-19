"Ми розглядали можливість підписати Мбаппе. Але тренери віддали перевагу Дембеле, тому що їм потрібен був гравець, який створює простір", – цитує Бартомеу AS з посиланням на ефір TV3.

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Нагадаємо, Усман став гравцем "блаугранас" влітку 2017 року – того ж літа Мбаппе перебрався до ПСЖ на правах оренди з фантастичною сумою викупу в 180 млн євро.

До слова, Дембеле загалом провів 118 матчів за Барселону в усіх змаганнях, у яких забив 30 голів та віддав 21 асист. Втім, Усман частіше потрапляв до лазарету, аніж до стартового складу каталонців, на відміну від Мбаппе, який став зіркою ПСЖ та збірної Франції.

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