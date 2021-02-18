Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер розповів, як нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе свого часу міг стати "каноніром".

"Мбаппе? Я був у нього вдома, коли він вирішував, чи продовжувати контракт з Монако. Він міг перейти в Арсенал безкоштовно. Думаю, у кожного клубу повно таких історій. У Мілана, Манчестер Юнайтед, Арсенала або Челсі", – розповів Венгер у ефірі beIN Sports.

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Нагадаємо, раніше французький фахівець розповідав, як Арсенал ледь не придбав Кріштіану Роналду, який, в підсумку, обрав Манчестер Юнайтед.

До слова, Мбаппе у поточному сезоні провів 29 матчів у складі ПСЖ, записавши до свого активу 21 гол та 9 асистів.

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