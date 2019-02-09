Мбаппе: Ми створюємо сильну команду, час ПСЖ у Лізі чемпіонів настане

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував шанси парижан виграти Лігу чемпіонів.

"Це буде непросто, ми повинні продовжувати боротьбу і ніколи не здаватися. Я думаю, що наш час прийде, нам не варто занадто поспішати. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, то наш час настане.

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Лігу чемпіонів виграють на футбольному полі. Все залежить від нашої команди, ми повинні виконувати свою роботу. Ми створюємо дійсно сильну команду. Думаю, що це помітно. Тепер ми повинні йти далі, адже цього недостатньо, щоб виграти Лігу чемпіонів.

Ми стаємо сильнішими, прогресуємо, працюємо кожен день. Ми повинні продовжувати рухатися в цьому напрямку", – цитує Мбаппе портал FourFourTwo.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу проти Манчестер Юнайтед ПСЖ зіграє вже у вівторок, 12 лютого.

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