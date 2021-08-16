Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не змінив свого рішення щодо майбутнього у паризькому клубі.

Мбаппе налаштований стати гравцем Реала вже цього літа, стверджує журналіст Жозеп Педророль у програмі El Chiringuito TV.

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Форвард планує зустрітись із президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі, аби той розпочав переговори з мадридцями щодо нової трансферної бомби цього літа. Цікаво, що прихід Мессі до Парижа не змінив думку Кіліана – француз вважає Лео фантастичним гравцем, але все одно хоче перебратись в Мадрид.

Нагадаємо, контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го, він відмовляється продовжувати угоду та може покинути парижан безкоштовно.

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