Мбаппе ледь не зламали ногу звірським підкатом – зірка ПСЖ покинув поле в сльозах і спровокував бійку

Капітан "зелених" Лоік Перрен у брутальному підкаті ледь не покалічив форварда суперників Кіліана Мбаппе. Зірка ПСЖ довго лежав на газоні, а навколо почалася масова сутичка. Підсумок – арбітр вилучив лише винуватця заворушень Перрена.
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Продовжити матч Мбаппе так і не зміг. Чемпіон світу йшов з поля на своїх двох, але зі сльозами на обличчі. Якщо пошкодження виявиться серйозним, то нападник ризикує пропустити матч 1/4 Ліги чемпіонів проти Аталанти, який відбудеться 12 серпня.
До слова, саме Мбаппе відкрив рахунок у поєдинку із Сент-Етьєном. Цей гол став для француза 30-им у 33 матчах сезону.
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