Мбаппе: Казав Неймару, що він повинен бути номером один у ПСЖ, а не номером два у Барселоні

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе пригадав, як влітку відмовляв Неймара від переходу у каталонську Барселону.

"Я щодня говорив Неймару, аби він залишився у клубі. Я казав: "Ти не можеш так просто піти. З твоїм талантом ти повинен бути номером один у ПСЖ, а не номером два у Барселоні. Тут ми можемо написати історію разом.

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Робота в обороні? Звичайно, ми говорили про це з Неймаром. Серйозно. Ми подумали, що якщо удвох будемо відпрацьовувати в обороні, то вся команда буде робити те ж саме. Якщо Кіліан і Неймар біжать, хто не буде робити так само?" – розповів Мбаппе в інтерв'ю виданню France Football.

Нагадаємо, Неймар проводить за парижан свій третій сезон. У 2017-му ПСЖ заплатив Барселоні за зіркового форварда 222 млн євро. В поточному сезоні французької першості Неймар провів 10 матчів, в яких відзначився вісьмома голами та чотирма асистами.

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