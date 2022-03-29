Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе досі не дав згоди жодному клубу, який хотів би його підписати.

Наразі француз ухвалив лише одне остаточне рішення. Мбаппе не хоче переходити у Барселону, стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, нападник збірної Франції залишиться в ПСЖ або приєднається до Реала. Водночас Кіліан поки не підписував попередній контракт з мадридцями та відхилив усі пропозиції парижан щодо продовження угоди. Обидва клуби намагаються переконати футболіста.

Нагадаємо, Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У нинішньому сезоні 23-річний форвард забив 26 голів і віддав 17 результативних передач у 37 матчах за ПСЖ. Влітку Кіліан стане вільним агентом.

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