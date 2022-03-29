Мбаппе категорично не хоче в Барселону і провокує аукціон між Реалом та ПСЖ
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе досі не дав згоди жодному клубу, який хотів би його підписати.
Наразі француз ухвалив лише одне остаточне рішення. Мбаппе не хоче переходити у Барселону, стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
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За інформацією джерела, нападник збірної Франції залишиться в ПСЖ або приєднається до Реала. Водночас Кіліан поки не підписував попередній контракт з мадридцями та відхилив усі пропозиції парижан щодо продовження угоди. Обидва клуби намагаються переконати футболіста.
Нагадаємо, Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У нинішньому сезоні 23-річний форвард забив 26 голів і віддав 17 результативних передач у 37 матчах за ПСЖ. Влітку Кіліан стане вільним агентом.
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