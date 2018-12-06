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Мбаппе кардинально змінив імідж – чемпіона світу не впізнати

19:52 940 Читать на русском
Мбаппе кардинально змінив імідж – чемпіона світу не впізнати
Кіліан Мбаппе / Фото з соцмереж

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вирішив поекспериментувати зі своєю зачіскою.

Мбаппе вирішив шокувати своїх прихильників вийшовши на поле матчу 16-го туру чемпіонату Франції проти Страсбурга... блондином.

Мбаппе став володарем трофею Копа

Попри зміну іміджу форвард не врятував ПСЖ від втрати очок, адже парижани розписали із Страсбуром результативну нічию (1:1).

Варто відзначити, напередодні France Football назвав нападника Кіліана Мбаппе найкращим молодим гравцем у Європі.

Після 16-ти турів ПСЖ очолює турнірну таблицю, маючи в активі 44 очки.

Франція16 турСтад де ла Мено (Страсбур)

Страсбур - Парі Сен-Жермен: Середа 05 грудня 2018

Страсбур
Матч завершено
1 : 1
Парі Сен-Жермен
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Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Страсбур - Парі Сен-Жермен
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