"Кіліан і зараз грає, наче йому 10 років. Він взагалі не думає про це, просто робить все інстинктивно і дозволяє своєму таланту говорити самому за себе.

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Ерлінг діє більш зріло. Він менш талановитий, але працює дуже наполегливо. Він також може бути гравцем світового класу. Навіть не буду називати кращого. Якби я був президентом клубу, то підписав би обох", – наводить слова Меньє Culture PSG.

Додамо, що нинішня ціна Мбаппе за Transfermarkt складає 180 млн євро, а Холанда – 100 млн.

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