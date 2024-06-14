Команда Дешама вже прибула до Німеччини і провела відкрите тренування у Падерборні. На стадіоні зібрались 4000 тисячі глядачів, але їх спіткало велике розчарування. Кіліан Мбаппе не вийшов працювати з партнерами, інформує RMC Sport.

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Новачок Реала під завісу сесії все ж з'явився, але виключно для того, щоб нагородити публіку автографами та селфі. Упродовж тижня постійно з'являлися новини про різноманітні проблеми Мбаппе. У головної зірки Франції залишаються лічені дні для їхнього вирішення, адже старт на Євро-2024 вже 17 червня матчем проти Австрії.

Мбаппе – не єдиний клопіт Дідьє Дешама. Орельєн Чуамені та Ібрагіма Конате займалися окремо від загальної групи. Кінгслі Коман взагалі не вийшов на тренування, бо захворів на назофарингіт. Натомість Адріен Рабйо провів повноцінну сесію і більше не скаржився на гомілкостоп.

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