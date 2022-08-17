Днями Кіліан Мбаппе і Неймар провели очну зустріч, щоб обговорити свої непорозуміння, інформує AS з посиланням на Le Parisien.

Анрі став на захист Мбаппе, який перетворився у примхливу зірку ПСЖ

Чемпіон світу нібито навіть вимагав продажу бразильця, який показово забрав у нього право пробити пенальті під час матчу проти Монпельє (5:2). Втім, діалог примирення приніс свої результати, і гравці більше не тримають образ. Одним з посередників розмови виступив мегадосвідчений Серхіо Рамос.

Нагадаємо, перед стартом сезону Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ на 3 роки, хоча всі вже бачили форварда у Реалі. У Неймара також є довготривала угода з чемпіонами Франції.

ПСЖ здобув чергову розгромну перемогу – Неймар оформив дубль, Мбаппе не забив пенальті, дебютний гол новачка