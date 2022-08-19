"Між Неймаром і Мбаппе не було жодної напруги чи непорозумінь, зараз це взагалі не проблема. Очевидно, ми всі зустрілися наступного дня, щоб все виправити. Ми мали дуже приємний тиждень підготовки до матчу з Ліллем. Я насолоджувався кожним тренуванням, під час якого всі ці дрібні розбіжності були вирішені.

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Нічого не сталося під час другого пенальті у матчі з Монпельє. Хлопці просто домовилися про поділ, все відбулося дуже швидко. Ней відчув, що може виконати удар, і Кіліан дозволив йому зробити це", – наводить слова Гальтьє GFFN.

Нагадаємо, Мбаппе не забив пенальті у матчі проти Монпельє, а потім Неймар забрав м'яч і вдало виконав другу "позначку". Чеміпон світу нібито дуже розлютився і навіть вимагав у керівництва ПСЖ продати бразильця, який значно яскравіше розпочав сезон.

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