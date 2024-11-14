"Мбаппе і Хакімі курять кальян, Неймар п'є, Верратті палить": у Франції різко розкритикували спосіб життя зірки Реала
Іменитий журналіст Даніель Ріоло незадоволений поведінкою Кіліана Мбаппе, який розважається під час міжнародної паузи.
Французький нападник не отримав виклик до лав збірної Франції, тому під час міжнародної паузи відвідав Париж. Він зустрівся зі своїм другом Ашрафом Хакімі, захисником ПСЖ, з яким зіграв в падел та відеоігри. На одній зі світлин на задньому плані можна побачити кальян. У Франції поведінку Мбаппе не оцінили, і Даніель Ріоло різко розкритикував Кіліана.
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"Усім відомо, що кальян дуже поширений серед футболістів, вони це роблять. Також варто знати, що у Франції ми ставимося до цього дуже поблажливо, але в Мадриді таке не пройде.
Якщо футболіст Реала кудись піде, керівництво наказує йому повернутися і лягти спати, тому що наступного дня у нього матч. У ПСЖ бос запитає гравця, чи не хоче він випити ще келих. У цьому велика різниця.
У Мадриді це розцінюється як неповага до клубу. Там куріння кальяну – це серйозне порушення, це означає, що ти не дбаєш про своє тіло.
Мбаппе і Хакімі курять кальян, ми це знаємо. Усі це знають. Так само як і з Неймаром – ніхто не знав, що він п'є. Як із Верратті, про якого ніхто не знав, що він курить. Нам дещо відомо, і якщо я кажу вам це, то тільки тому, що ми це знаємо", – цитує Ріоло Le10 Sport.
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