Французький нападник не отримав виклик до лав збірної Франції, тому під час міжнародної паузи відвідав Париж. Він зустрівся зі своїм другом Ашрафом Хакімі, захисником ПСЖ, з яким зіграв в падел та відеоігри. На одній зі світлин на задньому плані можна побачити кальян. У Франції поведінку Мбаппе не оцінили, і Даніель Ріоло різко розкритикував Кіліана.

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"Усім відомо, що кальян дуже поширений серед футболістів, вони це роблять. Також варто знати, що у Франції ми ставимося до цього дуже поблажливо, але в Мадриді таке не пройде.

Якщо футболіст Реала кудись піде, керівництво наказує йому повернутися і лягти спати, тому що наступного дня у нього матч. У ПСЖ бос запитає гравця, чи не хоче він випити ще келих. У цьому велика різниця.

У Мадриді це розцінюється як неповага до клубу. Там куріння кальяну – це серйозне порушення, це означає, що ти не дбаєш про своє тіло.

Мбаппе і Хакімі курять кальян, ми це знаємо. Усі це знають. Так само як і з Неймаром – ніхто не знав, що він п'є. Як із Верратті, про якого ніхто не знав, що він курить. Нам дещо відомо, і якщо я кажу вам це, то тільки тому, що ми це знаємо", – цитує Ріоло Le10 Sport.

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