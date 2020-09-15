Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не пов'язує своє майбутнє з парижанами.

Кіліан Мбаппе мріє про перехід у мадридський Реал, повідомляє El Chiringuito.

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Такий крок у своїй кар'єрі 21-річний француз запланував на наступне літо і вже повідомив про цю звістку керівництво ПСЖ. За чутками, Реал також зацікавлений у такому трансфері, особливо співвітчизник Кіліана – Зінедін Зідан.

У минулому сезоні чемпіонату Франції Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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