Форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе переживає не найкращі часи після поразки у фіналі ЧС-2022.

Тріумф Аргентини на ЧС-2022 та порція принижень від Еміліано Мартінеса (воротар спочатку попросив хвилину мовчання для Мбаппе, а потім святкував в руках з лялькою і обличчям Кіліана) підштовхують Мбаппе до відходу з ПСЖ, повідомляє Mundo Deportivo.

Мартінес продовжує знущатися з Мбаппе – черговий панч голкіпера збірної Аргентини з чемпіонського параду

Раніше француза пов'язували з Реалом, але через несподівану відмову форварда мадридці не бажають його підписувати. Сам Мбаппе теж не горить бажанням переходити в Мадрид, оскільки не хоче ділити роздягальню з Карімом Бензема.

Цим хоче скористатись Барселона попри свої фінансові труднощі. Каталонцям допомагає пункт в контракті Мбаппе – він може покинути ПСЖ за власним бажанням. "Блаугранас" мають ще один неочевидний козир: каталонський політик Мануель Вальс може посприяти трансферу через президента Франції Еммануеля Макрона.

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією