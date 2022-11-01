Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловив бажання зіграти разом з Уго Екітіке. Про це інформує Адрієн Греньє, посилаючись на журналіста France Bleu Paris та Le Parisien Бенжаміна Куареза.

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"У 20-річного нападника є підтримка у роздягальні ПСЖ. Він знав, куди йшов, і переконаний, що заявить про себе у складі команди", – написав Греньє.

Нагадаємо, що у 9 неповних матчах у складі ПСЖ Екітіке не забив жодного м'яча.

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