Мбаппе хоче грати за ПСЖ у парі з резервістом
21:55 - Читать на русском
Стала відома чергова забаганка примадонни ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловив бажання зіграти разом з Уго Екітіке. Про це інформує Адрієн Греньє, посилаючись на журналіста France Bleu Paris та Le Parisien Бенжаміна Куареза.
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"У 20-річного нападника є підтримка у роздягальні ПСЖ. Він знав, куди йшов, і переконаний, що заявить про себе у складі команди", – написав Греньє.
Нагадаємо, що у 9 неповних матчах у складі ПСЖ Екітіке не забив жодного м'яча.
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