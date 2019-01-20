Мбаппе двозначно прокоментував чутки щодо переходу в Реал

Нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе прокоментував інформацію про свій потенційний від'їзд із Парк де Пренс до Іспанії.

"У футболі складно говорити про майбутнє. Я впевнений, що завершу цей сезон у ПСЖ, а далі побачимо", – цитує Мбаппе El Chiringuito TV.

ПСЖ – Генгам – 9:0 – відео голів та огляд матчу

Відзначимо, що напередодні 20-річний форвард оформив хет-трик у поєдинку 21-го туру французької Ліги 1 проти Генгама (9:0). Тепер в активі Мбаппе вже 17 м'ячів у чемпіонаті (21 гол у всіх турнірах).

За прогресом французького таланта постійно стежать іспанські гранди – Реал і Барселона, які прагнуть вже влітку підписати Кіліана.

Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES