Мбаппе зламав ніс наприкінці матчу першого туру групового етапу Євро-2024 проти Австрії. Завдяки кваліфікованим лікарям вдалося уникнути найгірших наслідків, але гру з Нідерландами Кіліан пропустив, щоб зайвий раз не ризикувати.

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Якийсь час французу доведеться грати у захисній масці на обличчі. Спеціально для Мбаппе виготовили цей предмет у кольорах національного прапора та з ініціалами футболіста. Однак Кіліану доведеться відмовитися від цієї маски. Регламент дозволяє, щоб вона була одного кольору, повідомляє Goal. На останніх тренуваннях форвард вже працював у цілком чорній масці.

До слова, вже 26 червня збірна Франції звершить груповий етап матчем проти Польщі. Наразі в підопічних Дідьє Дешама чотири очки. Цього вистачить для виходу в плей-офф, але "Ле блю" налаштовані поборотися за перше місце в квартеті.

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