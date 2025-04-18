Форвард Реала Кіліан Мбаппе травмувався у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала, але може зіграти в Кубку Іспанії, який відбудеться через 8 днів.

Мбаппе зазнав розтягнення правого гомілкостопу в грі проти Арсенала, повідомляє журналіст Мельчор Руїс.

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Француз у будь-якому випадку пропустить матч із Атлетіком через дискваліфікацію. Втім, на гру проти Барселони в фіналі Кубка Іспанії Мбаппе має встигнути відновитись, хоча до зустрічі залишилось 8 днів.

Зауважимо, що Кіліан приєднався до Реала минулого літа, встиг провести 49 матчів у поточному сезоні, в яких відзначився 32 голами та 4 асистами. Transfermarkt оцінює Мбаппе у 170 млн євро.

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