На 38-й хвилині матчу з Алавесом Мбаппе жорстко зіграв у центрі поля проти Антоніо Бланко, влучивши шипами в гомілку суперника під час боротьби за м'яч. Головний арбітр Сесар Сото Градо спочатку показав жовту картку, але після перегляду VAR дістав із кишені червону.

Грубий фол Мбаппе у відеоогляді матчу Алавес – Реал – 0:1

Як інформує журналіст Аранча Родрігес, Мбаппе заробив одноматчеву дискваліфікацію – він пропустить матч 32-го туру Ла Ліги проти Атлетіка. Раніше іспанські ЗМІ писали про те, що француз, імовірно, буде дискваліфікований на 2-3 матчі. Таким чином, Кіліан може бути задоволений.

Нагадаємо, що матчі між Реалом, Барселоною та Атлетіком вважаються Класіко в Іспанії. Ці три команди ніколи не вилітали з елітного дивізіону.

Реал обіграв Алавес із двома вилученнями – Мбаппе заробив четверту червону в кар'єрі