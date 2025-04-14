На 38-й хвилині матчу з Алавесом Мбаппе жорстко зіграв у центрі поля проти Антоніо Бланко, влучивши шипами в гомілку суперника під час боротьби за м'яч. Головний арбітр Сесар Сото Градо спочатку показав жовту картку, але після перегляду VAR дістав із кишені червону.

Мбаппе загрожує дискваліфікація на 2-3 матчі – він дізнався долю на фінал Кубка Іспанії проти Барселони

Як повідомляє журналіст COPE Ісаак Футо, Мбаппе буде дискваліфікований на одну гру – він пропустить матч 32-го туру Ла Ліги проти Атлетика. Раніше іспанські ЗМІ писали про те, що француз, ймовірно, буде дискваліфікований на 2-3 матчі. Таким чином, Кіліан може бути задоволений.

Мбаппе забив 32 голи і віддав 4 асисти в 47 матчах за мадридський клуб у цьому сезоні у всіх турнірах.

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