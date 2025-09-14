Півзахисник Ітан Мбаппе (молодший брат Кіліана) приніс Ліллю перемогу на 90+8-й хвилині. Він тривалий час був травмований, і цей гол став для нього своєрідною заявою про своє повернення.

У матчі з Тулузою Лілль зробив камбек. Ще на 89-й хвилині команда Бруно Женезьо програвала 0:1. Однак на останній хвилині основного часу Бенталеб зрівняв рахунок, а Мбаппе забив переможний м'яч.

Нагадаємо, що Бенталеб позаминулого літа пережив серцевий напад і повернувся до футболу тільки в лютому. До слова, Лілль стане суперником Роми Артема Довбика в Лізі Європи.