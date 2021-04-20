Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе сам додає масла у вогонь щодо свого трансферу.

Чемпіон світу доручив близькій людині зі свого оточення знайти будинок у Мадриді, повідомляє Goal.

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Також не секрет, що контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2022 року, а новий він поки не підписав. На цьому тлі стають дедалі гучнішими чутки про перехід форварда у Реал. Втім, пошук будинку може бути пов'язаний виключно з особистими цілями 22-річного француза, який чудово розмовляє іспанською.

Додамо, що у поточному сезоні Мбаппе провів 41 матч, в яких відзначився 35 голами та 10 асистами.

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