Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе більше не входить до планів мадридського Реала, інформує El Chiringuito.

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Раніше Реал вважався головним претендентом на підписання зоряного форварда, але Мбаппе тоді вирішив продовжити контракт із паризьким клубом, про що зараз шкодує.

Раніше з'явилася інформація, що Кіліан заявив своєму найближчому оточенню, що помилився, коли вирішив продовжити контракт із ПСЖ. Мбаппе вважає, що керівництво клубу його обдурило, так і не підписавши ще одного зіркового форварда, і не розірвавши контракт із Неймаром.

Наразі Мбаппе незадоволений схемою 3-4-3, яку використовує головний тренер команди Крістоф Гальтьє.

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