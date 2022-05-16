"Три роки тому я зробив помилку, давши кілька коментарів під час цього заходу. Я хочу брати участь у церемонії, а не шукаю слави. Перебувати тут – завжди величезне задоволення. Це велика честь, тому я наполіг на тому, щоб приїхати. Перемога втретє поспіль – це неймовірно.

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Я хочу подякувати ПСЖ, моїм товаришам по команді, моєму тренеру та всім тим людям, які працюють за лаштунками. Ми пишаємося нашим десятим титулом. Цього року, як ніколи раніше, я відчув визнання та захоплення. Дякую всім. Я ніколи не був настільки задоволений.

Я не можу говорити про своє майбутнє, але скоро ми дізнаємось, справа майже зроблена... Зараз невідповідний момент, але так – моє рішення майже ухвалене. Я офіційно все оголошу до того, як у червні приєднаюся до збірної Франції. Це питання днів, коли буде офіційне оголошення", – сказав Мбаппе під час церемонії.

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Нагадаємо, контракт 23-річного нападника з ПСЖ завершується, і Мбаппе може перейти в інший клуб на правах вільного агента. За чутками, Кіліан має перебратися у Реал. Що стосується анонсованої дати, то у збірної Франції 3 червня запланований матч проти Данії у Лізі націй. Відтак, на рішення Мбаппе залишилося чекати близько двох тижнів максимум.