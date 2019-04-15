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Мбаппе – про поразку від Лілля: Ми все одно станемо чемпіонами, але програли, як аматори

11:21 87 Читать на русском
Мбаппе – про поразку від Лілля: Ми все одно станемо чемпіонами, але програли, як аматори
Кіліан Мбаппе / ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував поразку від Лілля.

 

"Гра йшла без центру поля, від штрафної до штрафної. На мить ми взяли контроль над грою, але потім втратили. Програвати можна, чемпіонами ми все одно станемо, але не пропускаючи три, чотири або п'ять голів. Ми повинні грати з більш сильним характером.

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Це один з наших мінусів, і його потрібно виправити. Ми грали, як аматори, так програвати не можна", – передає слова Мабппе L’Equipe з посиланням на Canal+.

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До слова, 14 квітня ПСЖ розгромно поступився Ліллю з рахунком 1:5. Після цього матчу столична команда залишилась на 1 місці з 81 очком, Лілль, який йде другим, набрав 65 очок.

Теги
Франція Лілль - ПСЖ Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ ПСЖ
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