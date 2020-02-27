Мбаппе – про першу зустріч з Зіданом: Запитав, чи треба зняти взуття, сідаючи в авто

Форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе поділився спогадами про першу зустріч з головним тренером мадридського Реала Зінедіном Зіданом, який на той час був спортивним директором клубу.

"Перед 14-м днем ​​народження мене чекав неймовірний сюрприз. Батькові подзвонили і сказали, що мене чекають на тренуванні в Іспанії під час канікул. Я був шокований. Вони сказали, що Зідан хоче бачити мене. Я був неймовірно щасливий, дуже хотілося поїхати.

Неймар назвав топ-5 найкращих гравців світу – бразилець проігнорував Роналду

Я нікому не говорив про поїздку, навіть близьким друзям, я дуже нервував. Якби щось пішло не так, не хотілося б повертатися в свій район і червоніти перед іншими.

Ніколи не забуду моменту прибуття на базу з аеропорту. Зідан зустрів нас на парковці в своєму автомобілі – звичайно, у нього була чудова машина. Ми привіталися, він запросив мене сісти попереду поруч з ним. Але я просто завмер. Тоді я запитав його, чи потрібно мені зняти взуття, щоб сісти в машину. Він лише засміявся і заспокоїв мене. У підсумку Зідан довіз мене до поля, а я не міг повірити, що перебуваю поруч з ним. Мені здавалося, що я до цього часу сплю в літаку", – цитує Мбаппе видання The Players 'Tribune.

Нагадаємо, 21-річний нападник у поточному сезоні зіграв за ПСЖ 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 25 голів та віддав 16 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 200 млн євро і це поки найвищий цінник серед всіх футболістів планети.

Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікенду