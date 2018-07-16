Мбаппе – про перемогу на ЧС-2018: Це тільки початок великого шляху

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився емоціями після перемоги на ЧС-2018.

"Для Франції це нова сторінка в історії. Що я відчув, забивши в фіналі ЧС? Я багато працював, щоб у мене були такі моменти. Виграти ЧС в такому віці – це чудове досягнення, але потрібно продовжувати працювати. Це тільки початок великого шляху.

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Важливо мати хорошу підготовку, але щоб перемагати на такому турнірі необхідна віра. Ми вірили в успіх з самого початку чемпіонату світу. Що далі? Спочатку буду разом з усіма святкувати. Хтось із нас завершує кар'єру, але у мене все попереду. Я весь час відчував підтримку, тому грав розкуто", – цитує Мбаппе championat.com.