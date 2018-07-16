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Мбаппе – про перемогу на ЧС-2018: Це тільки початок великого шляху

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Мбаппе – про перемогу на ЧС-2018: Це тільки початок великого шляху
Кіліан Мбаппе / фото: ФІФА

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився емоціями після перемоги на ЧС-2018.

"Для Франції це нова сторінка в історії. Що я відчув, забивши в фіналі ЧС? Я багато працював, щоб у мене були такі моменти. Виграти ЧС в такому віці – це чудове досягнення, але потрібно продовжувати працювати. Це тільки початок великого шляху.

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Важливо мати хорошу підготовку, але щоб перемагати на такому турнірі необхідна віра. Ми вірили в успіх з самого початку чемпіонату світу. Що далі? Спочатку буду разом з усіма святкувати. Хтось із нас завершує кар'єру, але у мене все попереду. Я весь час відчував підтримку, тому грав розкуто", – цитує Мбаппе championat.com.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Франція Франція ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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