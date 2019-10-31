Мазяр: Взагалі не хочу думати і говорити про футбол

Володимир Мазяр розповів про деталі своєї відставки з посади головного тренера Львова.

"У матчі проти Десни було завдання виграти, ми – програли. Програли, можна сказати, по всіх статтях. Але є певні причини. Ми зіграли вісім матчів. Пенальті, видалення. Поєдинок з Карпатами, Олександрією. Якщо розібратися, Десна, Зоря, Олександрія – хороші суперники. Ми взяли очки з Зорею, з Карпатами нам не пощастило.

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Розійшлися за обопільною згодою сторін. Футболістам Львова бажаю терпіння і удачі. На даний момент взагалі не хочеться думати і говорити про футбол. Останні матчі забрали дуже багато емоцій", – сказав Мазяр у коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, Володимир Мазяр покинув тренерський місток львівської команди. Новим наставником "синьо-золотих" став асистент Мазяра Єгіше Мелікян.

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