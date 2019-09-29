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Мазяр: Олександрія забила перший гол з нічого

06:00 61 Читать на русском
Мазяр: Олександрія забила перший гол з нічого
Володимир Мазяр / ФК Львів

Головний тренер Львова Володимир Мазяр прокоментував поразку від Олександрії (0:2).

"До 30-ї хвилини, поки ми були свіжими, був хороший футбол у нашому виконанні. Потім ми десь підсіли і пропустили гол, який, можна сказати, стався з нічого. Маємо те, що маємо. Другий гол – то вже був "ва-банк". Ми пішли великими силами і мали момент, щоб зрівняти рахунок. Якщо згадувати саму гру, то ми заслуговували кращої долі.

Олександрія – Львів –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Бразильці сьогодні віддавалися грі. Намагаємося перевчити грати їх у більш комбінаційний футбол, більше працювати без м’яча. Для них це трішки важко. Вони – досить молоді, їм по 20-21 роки.

Ну і основне – кадрові питання. Альваро, Шина, Гончар плюс Приймак пропускали гру. Це для нас великі втрати. Ви бачили, що у нас хлопці з дубля сиділи на заміні.

Олександрія впевнено обіграла Львів та піднялась на друге місце

Але говорити про те, що нас сьогодні обіграли... По рахунку – так. По грі – не особливо вільно себе почувала Олександрія. Було у них теж переживання за результат", – цитує Мазяра офіційний сайт Львова.

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